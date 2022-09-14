Автобус с 15 пассажирами столкнулся с грузовиком в Иркутске. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Утром 14 сентября в Иркутске прозошло ДТП с участием рейсового автобуса Ангарск-Иркутск. Около 9 часов на объездной микрорайона Ново-Ленино столкнулись грузовик Volvo и пассажирский транспорт, в салоне которого находились 15 пассажиров. После удара автобус въехал в оргаждение. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. Об этом сообщают в пресс-службах региональной прокуратуры и ГУ МВД России по Иркутской области.

- На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются причины и условия произошедшего, - отмечают в ведомстве. - Пассажиры были отправлены попутным автобусом до места назначения.

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки, организованной полицией из-за ДТП с общественным транспортом.

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