«Ангарскцемент» стал серебряным призером XIII Спартакиады холдинга «Сибирский цемент». Фото предоставлено компанией.

Сборная АО «Ангарскцемент» завоевала второе место по итогам XIII Летней спартакиады АО «ХК «Сибцем» (является крупнейшим акционером АО «Ангарскцемент»), которая состоялась в Иркутском районе.

Восемь команд, представляющих предприятия и управляющую компанию холдинга «Сибирский цемент», встретились на традиционном спортивном турнире после двухлетнего перерыва, связанного с действием ограничений в период пандемии COVID-19. Спартакиада-2022 объединила более 175 человек из Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областей, Красноярского края, Республики Бурятия. Программа мероприятия оказалась более чем насыщенной: за три дня цементники испытали свои силы в нескольких видах спорта. Победители и призеры определялись на основании результатов легкоатлетической эстафеты и соревнований по волейболу, мини-футболу, стритболу, настольному теннису, армрестлингу, силовому многоборью (кроссфиту). Вне зачета проводились конкурс чирлидеров и командная спортивная игра «Мегабол».

Фото предоставлено компанией.

Ангарчанам удалось отличиться в состязаниях по легкой атлетике – в беге им не было равных, в волейболе и кроссфите они стали вторыми, в турнире по стритболу – третьими. В целом по итогам спартакиады «Ангарскцемент» занял второе общекомандное место, уступив лидирующую позицию сборной Топкинского цементного завода.

Фото предоставлено компанией.

«Поддержка спорта и здорового образа жизни – одно из приоритетных направлений социальной политики Ангарского цементно-горного комбината, – отметил управляющий директор АО «Ангарскцемент» Владимир Афанасин. – Команда активно готовилась к соревнованиям и достойно выступила на Спартакиаде-2022. Уверен, участие в подобных мероприятиях идет на пользу коллективу компании: работники, которые занимаются спортом, успешно справляются и с производственными задачами».