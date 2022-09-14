Площадку под детсад и школу готовят в Ново-Ленино в Иркутске. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

В Ленинском округе в Иркутске готовят землю для строительства детского сада на 220 мест и школы на 1125 мест. Для этого расселяют и сносят аварийные дома на улицах Норильской, Розы Люксембург и в переулке Восточном.

После того, как площадку передадут МКУ «УКС Иркутска», начнется проектирование зданий. Они включены в генеральный план города.

- Это пример комплексного развития территорий, - отметил мэр столицы Приангарья Руслан Болотов. - Речь идет о двух взаимосвязанных направлениях. Первое - снос и реконструкция аварийных, ветхих, морально устаревших домов. Второе - возведение на их месте нового жилья с необходимой инфраструктурой. Кроме того, такой подход поможет сократить сроки по строительству соцобъектов.

В комитете по градостроительной политике администрации Иркутска добавили, что сейчас расселяют дома, признанные аварийными до января 2017 года.