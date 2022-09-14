Жителей 8 городов и поселков Иркутской области приглашают посетить «Школу молодой семьи». Фото: правительство Иркутской области

Молодоженов приглашают посетить «Школу молодой семьи» на базе восьми районных отделов службы ЗАГС Иркутской области. В том числе Ангарск, Братск, Саянск, Тайшет, Усолье-Сибирское, Усть-Кут, Черемхово и поселке Куйтун. Новоиспеченным супргуам помогут выстроить уважительные и счастливые отношения. Тренинги проводит автор проекта, психолог из Иркутска, Светлана Дулепова. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- На занятиях в Ангарске психолог рассказывает о важности и необходимости выстраивания взаимоотношений в новых для каждого из супругов ролей, - отмечают в правительстве Иркутской олбасти. - Поднимает вопросы о том, кто в семье главный, в чьих руках должен находиться семейный бюджет, как меняется семейная жизнь с появлением ребенка. Особый интерес у будущих супругов вызывает тема компромисса, а также опеки со стороны родителей супругов.

Расписание работы клубов «Школа молодой семьи» уточняйте в районных отделах службы ЗАГС Иркутской области.

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