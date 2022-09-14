Поправки в Устав Иркутской области рассмотрели на сессии ЗакСобрания. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

На сессии Законодательного Собрания 14 сентября в первом чтении приняты поправки к Уставу Иркутской области. Проект закона представил председатель правительства региона Константин Зайцев.

- В частности, предложенные комплексные изменения в Устав региона, учитывают нововведения, закрепленные в Конституции РФ, а также в федеральном законе №414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», - отметили в пресс-службе Заксобрания региона. - В том числе, вводится понятие публичной власти, устанавливаются новые принципы деятельности органов, входящих в единую систему публичной власти в Иркутской области, затрагиваются отдельные вопросы работы исполнительной власти и корректируются полномочия правительства Иркутской области, а также вносится ряд других поправок.

Работа над законопроектом продолжится в рамках второго чтения.

Также парламентарии рассмотрят изменения в закон «О Законодательном Собрании Иркутской области», который также приводится в соответствие с федеральным законом №414-ФЗ, определяющим основы правового статуса законодательного органа субъекта Российской Федерации, как органа публичной власти. С этим же федеральным законом будет приведен в соответствие закон о проверке достоверности и полноты сведений, представленных депутатами Законодательного Собрания своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

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