Депутаты ЗС предложили выделить средства на мебель еще 16 школам Иркутской области. Фото: Заксобрание Иркутской области.

33 миллиона рублей дополнительно выделят на мебель и оборудование для школ Иркутской области. Соответствующую поправку в региональный бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 58 сессии Законодательного Собрания рекомендовал принять на комитет по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству.

- Средства планируют направить дополнительно в 16 муниципальных образований. Всего в бюджете региона в 2022 году заложено 69 миллионов рублей на покупку мебели в учебные заведения, средства получат 27 районов Приангарья, где в школах проходит ремонт за счет средств областного бюджета, - отметили в пресс-службе Заксобрания Иркутской области.

Глава бюджетного комитета Наталья Дикусарова отметила, что работа над проектом закона была проведена в максимально короткие сроки.

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