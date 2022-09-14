13 спортивных площадок строят в этом году в Иркутске за счет "депутатского фонда". Фото: Пресс-служба Думы Иркутска.

Иркутянам становится удобнее тренироваться на свежем воздухе - за счет "депутатского фонда" в этом году в городе построят 13 спортивных площадок.

Так, на улице Костычева в прошлом году появилась воркаут-площадка с тренажерами, а сейчас там обустраивают зону для игры в волейбол и баскетбол с высоким забором, резинополом, сеткой и кольцом.

- Два года назад на этой территории был пустырь, где ставили машины, - сказал депутат Думы Иркутска Александр Сафронов, которого местные жители просили о создании места для занятий спортом. - Рад, что строительство скоро завершат и это будет полноценный объект, из-за нехватки земельных участков единственный в районе улиц Помяловского и Костычева.

Спортивная площадка с тренажерами, резинополом и навесом теперь есть и в микрорайоне Приморском.

- Такой подход к благоустройству города, на мой взгляд, очень правильный, - отметил депутат Думы Иркутска Михаил Корнев. - Депутаты знают все нужды на своем округе. Вместе с жителями мы можем реализовывать проекты, которые украсят наш город.