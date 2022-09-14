Проверка обустройства спортивных площадок прошла в Свердловском округе Иркутска. Фото: администрация Иркутска

Представители администрации и думы Иркутска проверили качество работ по обустройству спортивных площадок в микрорайоне Приморский и на улице Калинина. На первом объекте уложили резинопол и установили уличные тренажеры. На втором подрядчик отсыпал участок, уложил асфальтобетон и поставил бордюры. На площадке появились столбы ограждения, волейбольные и баскетбольные стойки. Однако есть отставание по срокам. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Следующим этапом подрядчик смонтирует необходимое ограждение, затем уложит резинопол и нанесет разметку. Все работы должны быть завершены в середине сентября, - отмечают в администрации города.

Всего за счет средств «депутатского фонда» в этом году в Иркутске установят 13 спортивных объектов. Среди них – универсальные игровые площадки, воркауты, площадки с тренажерами.

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