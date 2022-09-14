В Иркутске мужчину осудят за убийство незнакомца во время ссоры. Фото: СУ СК России по Иркутской области

В Иркутске завершено расследование дела о поножовщине, которая началась из-за ссоры двух подвыпивших компаний. Обвиняемый 33-летний мужчина вскоре предстанет перед судом. Напомним, все произошло в воскресенье вечером, 22 мая этого года. В гаражном кооперативе рабочего поселка Маркова пятеро приятелей выпивали алкоголь. Однако их повеение не устроило двух сибиряков, которые в это время наблюдали за ними с балкона многоэтажки. Между незнакомцами началась словесная перепалка. Выйдя из себя, один из них спустился к обидчикам с ножом. Об этом сообщают в пресс-службе регионального СУ СК России.

- В результате инцидента 33-летний мужчина скончался на месте происшествия от множественных колото-резаных ранений живота. Трое его товарищей были доставлены в больницу с аналогичными телесными повреждениями, - рассказали в ведомстве.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователей СК и сотрудников полиции. Вскоре подозреваемого нашли. Его задержал спецназ МВД. 33-летний иркутянин в прошлом не раз привлекался к уголовной ответственности. Против него возбуждено уголовное дело за убийство, а также покушение на убийство больше двух лиц. Также известно, что в прошлом он не раз привлекался к уголовной ответственности.

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