В Иркутской области могут появиться вытрезвители Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Приангарье могут появиться вытрезвители. Законопроект «Об отдельных вопросах оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения» принят в первом чтении сегодня на сессии Законодательного Собрания Иркутской области.

- Как рассказал автор законодательной инициативы, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов, проект закона определяет уполномоченный орган, координирующий оказание помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также форму, в которой создается оказывающая такие услуги организация, - отмечают в пресс-службе ЗакСобрания региона.

Начат работу вытрезвители в регионе могут уже с 1 января 2023 года, но не ранее чем через десять дней после опубликования закона. Работа над законопроектом будет продолжена во втором чтении.

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