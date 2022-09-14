Чайник с кипятком опрокинул на себя 8-месячный ребенок в Черемхово Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские Прианарья просят родителей быть внимательными, когда их дети находятся поблизости с включенными в розетку электроприборами. Несчастный случай произошел в Черемхово. Там 8-месячный мальчик получил ожоги, облившись горячей водой. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Инспекторы по делам несовершеннолетних предварительно установили, что в момент происшествия ребенок находился в ходунках, - рассказали в ведомстве. - Он добрался до провода электрического чайника, потянул его в свою сторону и вылил на себя кипяток.

Пострадавшего малыша доставили в больницу. Сейчас он находится под присмотром медиков.

Напомним, 3-летняя девочка погибла в Забайкалье, уронив на себя таз с горячей водой. Следователи СК возбудили уголовное дело в отношении 40-летней приемной матери малышки.

С начала года в Иркутской области в быту ожоги получили 12 детей. Практически во всех случаях родители находились дома, но оставили ребенка без присмотра на несколько минут.

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