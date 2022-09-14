Новый ФАП построили в Иркутском районе. Фото: правительство Иркутской области

В Пади Мельничной под Иркутском возвели ФАП по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на осуществляющего полномочия министра здравоохранения Алексея Шелехова.

- Сейчас в поселке Мельничная Падь идет благоустройство территории вокруг ФАПа. Уже оборудован септик, установлена дизельная электростанция, мусорный контейнер и ограждения, − рассказал Алексей Шелехов.

Внутри ФАПа откроют процедурный, прививочный и смотровой кабинеты. Вскоре сюда завезут оборудование и мебель. Оказывать медицинскую помощь жителям поселка здесь будут после получения лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Сейчас фельдшер принимает население в деревянном приспособленном здании 1958 года постройки.

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