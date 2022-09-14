В Иркутской области разрешили подключать дома к коммунальным сетям за счет маткапитала

Речь идет об областном маткапитале для семей с тремя детьми и более Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области во время заседания законодательного собрания приняли поправки в закон "О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области". Теперь материнский капитал можно использовать для подключения своего частного дома к коммунальной инфраструктуре - газу, свету, воде и водоотведению. Об этом сообщили в Заксобрании.

- Действие законопроекта будет распространяться на семьи с тремя и более детьми, получившим областной материнский капитал, размер которого в этом году составляет 116,5 тысяч рублей. необходимость разработки законопроекта возникла из-за соответствующих обращений жителей Тайшетского района и других территорий Иркутской области, - сказано в сообщении пресс-службы.

Также во время сессии в Заксобрании обсудили вопрос социальной поддержки разным категориям населения. Например, те, кто заключил с государством соцконтракт, может рассчитывать на увеличение размера выплат до 300 тысяч рублей.

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