14 сентября в Усолье-Сибирском бригада пожарных потушила возгорание леса

Сейчас в Приангарье пожароопасный сезон Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В правительстве Иркутской области рассказали о пожаре, который случился в Усолье-Сибирском вечером 13 сентября. Сначала начался ландшафтное возгорание, которое позже перекинулось на городские леса. Локализовать пламя удалось только ранним утром 14 сентября. Огонь распространился на площади в 2,5 гектаров. Для тушения задействовали более 12 человек с 4 единицами спецтехники.

- Лесопожарный сезон 2022 года не похож ни на один из известных ранее. Пример - пожар в Усолье-Сибирском. Он возник вопреки законам лесной пирологии - практически при отсутствии лесных горючих материалов и близкой к нулю температуре. Все материалы по этому возгоранию переданы в органы дознания МЧС России для установления виновных. Уверен, что они будут установлены и привлечены к ответственности, - рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.

Отметим, сейчас в регионе пожароопасный сезон. Однако сейчас ситуация с возгораниями стабильна, власти уже задумываются о закрытии сезона в северных территориях Приангарья с 20 сентября. А южным районам придется подождать до начала октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Численность населения Иркутского района за десять лет возросла почти вдвое

По этому показателю Иркутская область занимает 4 место в Сибири (подробнее)