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Общество14 сентября 2022 8:25

Депутаты ЗС одобрили поправку на покупку мебели для школ Иркутской области

Общая сумма средств, которая будет направлена на покупку мебели, - 33 миллиона рублей
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Депутаты ЗС одобрили поправку на покупку мебели для школ Иркутской области.

Депутаты ЗС одобрили поправку на покупку мебели для школ Иркутской области.

Муниципальные школы Иркутской области получат 33 миллиона рублей на покупку мебели и оборудования. Средства направят в те учреждения, в которых проходит капитальный ремонт или только что завершился. Соответствующую поправку в закон о бюджете региона одобрили депутаты на сессии областного парламента 14 сентября.

Уточним, что средства были заложены в казне еще в июне во время корректировки бюджета, после чего происходил конкурсный отбор школ в районах и городах.

- Братск, например, получит 3 миллиона рублей на оснащение новой мебелью школы №15. Ученики, преподаватели, родители в полной мере ощутят завершение капитального ремонта, - отметил заместитель председателя комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Георгий Любенков.

Также деньги поступят в Усть-Илимск для школы №8. Это 6 миллионов рублей. В всего финансирование направят дополнительно в 16 муниципальных образований, а для Саянска и Усть-Удинского района объем выделенных средств увеличен. Всего на эти цели в бюджете предусмотрено в этом году 68 миллионов рублей.