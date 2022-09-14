Депутаты ЗС одобрили поправку на покупку мебели для школ Иркутской области.

Муниципальные школы Иркутской области получат 33 миллиона рублей на покупку мебели и оборудования. Средства направят в те учреждения, в которых проходит капитальный ремонт или только что завершился. Соответствующую поправку в закон о бюджете региона одобрили депутаты на сессии областного парламента 14 сентября.

Уточним, что средства были заложены в казне еще в июне во время корректировки бюджета, после чего происходил конкурсный отбор школ в районах и городах.

- Братск, например, получит 3 миллиона рублей на оснащение новой мебелью школы №15. Ученики, преподаватели, родители в полной мере ощутят завершение капитального ремонта, - отметил заместитель председателя комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Георгий Любенков.

Также деньги поступят в Усть-Илимск для школы №8. Это 6 миллионов рублей. В всего финансирование направят дополнительно в 16 муниципальных образований, а для Саянска и Усть-Удинского района объем выделенных средств увеличен. Всего на эти цели в бюджете предусмотрено в этом году 68 миллионов рублей.