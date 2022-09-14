Отключение горячей воды в Иркутске с 15 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Отключение горячей воды в Иркутске с 15 сентября по 18 сентября затронет несколько округов областного центра. Оператор теплосетей предупредил местных жителей о том, что с утра до вечера ждать горячей воды не придется. При этом горожане терпят регулярные отключения света.

Отключение горячей воды в Иркутске с 15 сентября

Отключать воду будут с 9-10 утра до примерно 18-20 часов вечера. Причиной стали ремонтные работы на некоторых участках сети.

- В Свердловском округе проведем ремонт тепловой сети в микрорайоне Юбилейный. В Октябрьском округе проведем ремонт тепловой сети по улице Дальневосточная, 112. В Правобережном округе проведем ремонт тепловой сети по улицам Грязнова, 7б, Ямская, 49, Софьи Перовской, 39а и в проезде Авиаторов, 13, - рассказали в компании.

Отключение горячей воды в Иркутске с 15 сентября в итоге затронет Правобережный, Свердловский и Октябрьский округа.