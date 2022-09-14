Памятник советским авиаконструкторам Николаю Камову и Михаилу Милю установят в Иркутске. Фото: Пресс-служба Думы Иркутска.

Память известного авиаконструктора Николая Камова, создателя вертолетов «Ка», почтили в Иркутске. В среду, 14 сентября, исполняется 120 лет со дня его рождения. Представители власти, историки, краеведы, школьники возложили цветы у мемориальной доски, расположенной на доме, где вырос и жил авиаконструктор.

Поблизости расположен дом Михаила Миля, конструктора вертолетов "Ми". Напомним, весной на одном из заседании Думы Иркутска было решено увековечить память о выдающихся земляках. Недалеко от фонтана на улице Ленина разместят памятник.

- Проект уже готов, разработан эскиз. Получилась очень красивая экспозиция, - отметил председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев. - Планируется, что уже к следующему Дню рождения города этот памятник будет радовать горожан.

Проект поддержит представительство государственной корпорации «Ростех».

- Мы по праву гордимся, что отечественные вертолетные школы с мировой известностью зарождались именно здесь, в Иркутске, - подчеркнул руководитель представительства госкорпорации «Ростех» в Приангарье Сергей Баляскин. - По инициативе генерального директора Сергея Чемезова, совместно с администрацией и Думой города мы решили рассмотреть возможность установки памятника этим двум выдающимся землякам.

Первый заместитель мэра Иркутска Андрей Южаков добавил, проект памятника что представят местным жителям в ближайшее время.