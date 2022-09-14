Мэр Иркутска поручил провести общегородской субботник 24 сентября

Прошлый субботник состоялся 23 апреля Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

24 сентября в Иркутске состоится общегородской субботник, на который приглашают всех желающих. Основным "костяком" мероприятия станут муниципальные служащие, школьники и студенты, а также общественники. Соответствующее распоряжение дал градоначальник Руслан Болотов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Иркутска.

- Работа по наведению порядка в городе ведется ежедневно. Муниципальные предприятия, работающие в сфере городского хозяйства, и управляющие компании убирают мусор в парках и скверах, на дорогах и тротуарах, вблизи остановок транспорта, во дворах, на спортивных и детских площадках. В порядок приводят фасады зданий, выполняют ремонт и покраску ограждений на улицах, - рассказали в мэрии.

При этом общегородские субботники проходят дважды в год - весной и осенью. Прошлая уборка была 23 апреля, когда на улицы вышли более 24 тысяч человек.

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