Пожарные Иркутска локализовали возгорание в деревянном доме в Милицейском переулке

Площадь пожара составила 90 квадратных метров Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели Иркутска приняли сообщение о начавшемся пожаре в Милицейском переулке. Когда на место происшествия прибыли пожарные, из деревянного дома шел густой дым, а в окнах было видно пламя. Как сообщили в пресс-службе МЧС региона, пострадавших нет. Однако пожар все еще не потушен - его площадь составила 90 квадратных метров.

- В 16:30 пожар был локализован на площади 90 квадратных метров. В настоящее время на месте работают 4 единицы техники и 18 человек. Сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность проведения аварийных работ и регулировку дорожного движения, - рассказали в ведомстве.

Специалисты установят причины и обстоятельства начала возгорания после полного тушения пламени. Также оценят ущерб. Если это окажется поджогом или неисправностью какого-то обогревательного прибора, могут привлечь ответственных за это лиц.

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