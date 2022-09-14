Иркутск вошел в число территорий активного развития туризма области

В 2022 году объем инвестиций в сферу составил 30 млрд рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В агентстве по туризму Иркутской области сообщили, что в регионе выбрали ряд территорий для активного развития туристической сферы. В их число пошли Иркутск, юг Байкала, Ольхон и Малое море. Из этих территорий будут делать наиболее привлекательный и эффективный продукт. По сути, будут реализовывать туристические проекты за большие деньги, развивая сферу.

В 2022 году объем инвестиций в развитие туризма Иркутской области составил 30 миллиардов рублей.

Напомним, юг Байкала является привлекательной территорией для туристов. Здесь проводят специальные туры для гостей области, некоторые из которых "плавно переходят" в Бурятию.

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