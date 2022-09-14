В Иркутской области 16-летняя девушка за рулем внедорожника сбила подростка на дороге

Сбитый подросток получила тяжкий вред здоровью Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В городе Зиме Иркутской области произошло нестандартное ДТП с участием двух несовершеннолетних девочек. На улице Революционной 14-летнюю школьницу сбил внедорожник, когда та переходила дорогу. Ребенка отправили в Саянскую городскую больницу. Оказалось, что за рулем была еще одна несовершеннолетняя - 16-летняя девушка без прав. Она взяла автомобиль родителей, пока тех не было дома, и решила показаться. Об этом рассказали в прокуратуре и МВД Приангарья.

- Шестнадцатилетняя школьница, воспользовавшись отсутствием дома родителей, взяла ключи от внедорожника, принадлежащего отцу. Вместе с подругой она отправилась кататься по городу. При совершении маневра "поворот направо", водитель совершила наезд на 14 летнюю девочку, переходящую проезжую часть, - рассказали в полиции.

Происшествие набирает серьезные обороты: правоохранительные органы решают, заводить ли уголовное дело. Прокуратура уже начала проверку, вопросы появятся не только к виновнице аварии, но и к ее родителям.

Отметим, 14-летняя девочка получила тяжкий вред здоровью.

Позже в МВД уточнили, по какой причине могла произойти авария: "По одной из версий, неопытный водитель, не имеющий соответствующего удостоверения, в стрессовой ситуации, увидев переходящих проезжую часть людей, перепутала педали. Эта информация проверяется сотрудниками полиции".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожарные Иркутска локализовали возгорание в деревянном доме в Милицейском переулке

Однако пламя еще не потушено (подробнее)