Наборы для новорожденных предлагают дарить семьям с доходом ниже прожиточного минимума в Иркутской области

Наборы для новорожденных предлагают дарить малоимущим семьям депутаты ЗС.

В первом чтении принят социально важный законопроект, который призван поддержать малоимущие семьи. Предлагается дарить родителям новорожденным комплекты с самым необходимым. Стоимость набора составит 10 тысяч рублей.

Получать наборы для новорожденных в роддомах смогут семьи, чей доход ниже прожиточного минимума. А действовать поддержка начнет в отношении детей, родившихся с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской обоасти Александр Гаськов рассказал, что подобные законопроекты приняты и работают в других регионах. По данным статистики, в 2023 году в Приангарье может родиться около 4 тысяч детей. На реализацию законопроекта требуется предусмотреть в областном бюджете 40 миллионов рублей. Работа над проектом закона продолжится во втором чтении.

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