Из-за ремонта железнодорожный переезд в Черемхово перекроют 16 сентября

Железнодорожная организация предложила альтернативный маршрут на время ограничений Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В ВСЖД сообщили о сокром ограничении движения по одному из железнодорожных переездов в городе Черемхово. Рабочие будут проводить ремонт на переезде 5053, поэтому 16 сентября автомобилисты не смогут проехать по привычному маршруту. Запрет продлится с 10 до 17 часов.

- Объезд со стороны города будет осуществляться по улице Обручева (5049 км) и со стороны п. Шадринка - через путепровод, расположенный в центре города в районе площади им. Ленина. Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок, - рассказали в организации.

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