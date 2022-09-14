Жителей Иркутской области призвали уделять внимание неожиданным покраснениям глаз

Кровоизлияния могут привести к потере зрения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Иркутской области посоветовали не игнорировать периодические покраснения белков глаз, когда лопаются сосуды. Обычно мы списываем это на усталость или повышенное давление. Однако, по словам врача, это может быть симптомом диабета. Об этом пишет NEWS.ru.

- Это называется субконъюнктивальные кровоизлияния, когда слизистая оболочка глаза рыхло соединена с глазным яблоком, кровь, которая туда стекает, движется, меняет форму и человек приходит к офтальмологу с тревогой о том, что что-то произошло страшное. На самом деле, они в целом не опасны и могут быть на фоне стресса, но, как правило, появляются у людей, имеющих сопутствующие проблемы сосудистого характера - гипертония, диабет, атеросклероз, - рассказала офтальмолог Татьяна Шилова.

Также она добавила, что при покраснении глаз нужно обратиться к врачу, который проверит уровень артериального давления и липидов. Иначе можно "прозевать" развивающуюся болезнь и получить осложнения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

3 тысячи жителей Иркутской области подписали петицию о наказании живодеров за убийство собаки

Мужчина и женщина похитили животное из двора частного дома и жестоко убили в лесу (подробнее)