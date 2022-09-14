Врачи предостерегли жителей Иркутской области от игнорирования трещин на пятках

Для решения проблемы нужно есть продукты, содержащие витамины групп А и Е Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врач, занимающийся дерматологией и косметологией, предостерегла жителей Иркутска от привычного игнорирования состояния своих ног, а в частности - пяток. Ольга Божок заявила, что если довести кожу до трещин на пятках, то именно через них в организм попадает инфекция. Среди последствий - полное обездвиживание от боли. Человек просто не сможет наступать на ноги. Об этом пишет NEWS.ru.

- Для недопущения печальных последствий для организма необходимо постоянно следить за состоянием ног. Надо постоянно заниматься стачиванием, а также увлажнением огрубевших участков кожи. Также постарайтесь есть побольше продуктов, содержащих витамины групп А и Е, например, этими витаминами богата печень трески. В том числе можно обрабатывать проблемный участок увлажняющим кремом и фиксировать его на ноге пленкой, - рассказала Божок.

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