Синоптики рассказали, удивит ли погода в Иркутске 15 сентября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 15 сентября ничем горожан не удивит, ни температурными показателями, ни количеством осадков, так как она будет обычной для середины сентября. Днем воздух прогреется до +14…+16, а дождя не ожидается. Об этом сообщили синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 15 сентября

- Погода в Иркутске 15 сентября: в городе переменная облачность, преимущественно без осадков, - говорят метеорологи. – Дует ветер северной четверти со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление в областном центре, по данным Яндекса, составляет 727 миллиметров ртутного столба, что для осени вариант нормы. Кстати, самым холодным день 15 сентября был в 1979-ом, тогда похолодало до -3, а самым теплым с 23 градусами тепла в 1981-ом.

Погода в Иркутской области также ожидается с переменной облачностью, но в районах пройдут кратковременные дожди. В регионе дует северо-восточный, северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с и порывами до 12 м/с. Днем столбики уличных термометров в Приангарье покажут +12…+17, при натекании облаков лишь +4…+9.

Синоптики предупреждают о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов в южных, центральных и западных районах Иркутской области 15-17 сентября.

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