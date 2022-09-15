Олимпийский чемпион Александр Поветкин приехал в Ангарск. Фото: администрация Ангарска

В Ангарск приехал чемипион олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта, чемпион мира по боксу Александр Поветкин. Он принял участие в торжественном открытии нового спортивного зала, предназначенного для юных боксеров. Также почетными гостями мероприятия стали чемпион мира по версии WBA Денис Лебедев и президент региональной общественной организации «Спортивная Федерация бокса Московской области» Александр Лебзяк. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

- Денис Лебедев отметил, что Иркутская область – кузница чемпионов. Это подтверждают результаты наших спортсменов. Этим летом боксер из Ангарска Роман Пекишев занял третье место на VII Международных спортивных играх «Дети Азии», - рассказали в администрации Ангарска.

После открытия зала именитые гости провели мастер-класс и автограф-сессию.

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