1,1 млн рублей украли мошенники у жителя Иркутского района под видом инвестиций Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть полиции накануне, 14 сентября, обратился 47-летний житель одного из поселков Иркутского района. Он рассказал,что стал жертвой интернет-мошенников. Как стало известно оперативникам, мужчина наткнулся в сети на объявление о заработке на торговле валютой и металлами, зарегистрировался на указанном в сообщении сайте и установил приложение. Вскоре с ним связался незнакомец, назвавший себя наставником. Под его руководством сибиряк провел несколько операций, подтверждающих реальность дохода. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В дальнейшем мужчина общался с разными «наставниками», обещавшими все большую прибыль, и перечислял на баланс своего аккаунта в приложении новые средства, - рассказали в ведомстве. - Мужчина столкнулся с трудностями, когда попытался вывести финансы. Программа сообщила об ошибке. Тогда с заявителем связался «финансист» и объяснил, что для разблокировки счета нужно показать свою финансовую активность, зачислив и сняв крупную сумму.

Мужчина поверил и оформил два кредита, перевел их в криптовалюту и зачислил на счет в приложении. Сразу после этого «специалисты» по инвестированию перестали выходить на связь. Так житель Иркутского района потерял 1 миллион 111 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Злоумышленников разыскивают.

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