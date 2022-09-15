Здание бывшего САПЭУ продают в Иркутске почти за полмиллиарда рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске на продажу выставили здание бывшей Сибирской академии права, экономики и управления. Его стоимость владелец оценил в 485 миллионов рублей. Находится объект на Цесовской Набережной. Общая площадь - 7073 кв.м. Объявление опубликовано на сайте "Авито".

- Здание 5-этажное, 1932 года постройки, - говорится в сообщении. - Окна по всему периметру, высота потолка 4,75м, несущие колонны с шагом 6 м, перегородки гипсокартон. Пол бетонный с мраморной крошкой. Водоснабжение, водоотведение, отопление центральные.

Стоиомчть сделки - 485 млн рублей. Фото: Авито

Напомним, Рособрандзор лишил лицензии Сибирскую академию права, экономики и управления в августе 2017 года после нескольких проверок. С этого момента вуз был вынужден прекратить образовательную деятельность.

Фото: Авито

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