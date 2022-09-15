Прокуратура нашла нарушения в работе сотрудников станции Иркутск-Сортировочный Фото: Иван МАКЕЕВ

Иркутская транспортная прокуратура провела проверку на станции Иркутск-Сортировочный, где 13 июля с рельсов сошли четыре вагона. Выяснилось, что работники нарушили требования о качественном и своевременном проведении осмотров, содержании объектов транспортной инфраструктуры в надлежащем состоянии. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Должностными лицами станции Иркутск-Сортировочный некачественно организована маневровая и диспетчерская работа, что и привело к возникновению транспортного происшествия, - отмечают в ведомстве.

Чтобы устранить нарушения и не допустить повторения подобных происшествий, прокуратура внесла представления в адрес начальников предприятий. Два должностных лица привлечены к материальной ответственности. Также в отношении виновных возбуждены административные дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях общего пользования. Материалы напрвлены на рассмотрение в Сибирское управление государственного железнодорожного надзора.

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