Проезд по маршруту № 10Т в Иркутске подорожает с 25 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Об очередном измении тарифов в общественном транспорте предупржедают жителей областного центра. В этот раз повышение стоимости проезда ожидается по маршруту № 10Т «Маршала Конева – Ц. Рынок». Об этом сообщают на сайте администрации Иркутска.

- Цена поездки составит 30 рублей днем и 35 вечером - после 20:00, - говорится в сообщении.

Напомним, С 7 октября 2022 года будет изменен тариф на проезд по муниципальному маршруту №90 «Аэропорт - Ц. Рынок - Студгородок - ул. Байкальская - Аэропорт». Стоимость поездки составит 30 рублей. Об этом уведомил перевозчик, обслуживающий данный маршрут.

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