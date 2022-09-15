Новый фандомат для сбора пластиковых бутылок установили в «Слате» в Иркутске

Жители города охотно сдают тару: за год одно устройство приняло больше 30 тысяч бутылок

Торговая сеть «Слата» вместе с партнерами продолжает прививать иркутянам экопривычки. Так, в городе появился очередной фандомат для сдачи пластиковых бутылок - в супермаркете в ТРЦ «Новая Дача».

- Год назад мы установили первый фандомат совместно с BAIKALSEA Company и можем говорить, что услуга оказалась востребованной, - сообщила руководитель отдела по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.

За это время удалось собрать больше 30 тысяч бутылок, в основном объемом 0,5 и 1,5 литра. Тара отправляется на переработку.

- Помимо того что покупатель сдает бутылки и экологично избавляется от мусора, он еще и бонусы на ФрешКарту получает, которые может потратить на покупки, - отметила Яна Абалымова.

В 2022 году BAIKALSEA Company вместе со «Слатой», «РТ-НЭО Иркутск» и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» разместит еще четыре фандомата для приема пластика. Это первые шаги по сбору и сортировке мусора в регионе. В дальнейшем планируется создавать ресайклинг-центры по приему и обработке вторсырья.

КОНКРЕТНО

Как «накормить» фандомат

Можно сдать чистые пластиковые бутылки объемом до двух литров. На электронном табло высвечивается подробная инструкция, как это сделать.

Баллы на ФрешКарту начисляются за каждую бутылку. Подробности читайте здесь: https://eco.irkvoda.ru

ВАЖНО

Где еще сдать пластиковые бутылки

1. ул. Ржанова, 164 - супермаркет «Слата»

2. Байкальский тракт, 12а, (12-й км) - супермаркет «Слата»

3. ул. Литвинова, 17 - Торговый комплекс

4. мкр-н Университетский, 85 - гимназия № 2

5. ул. Лермонтова, 83 - ИРНИТУ