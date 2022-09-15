Годовалый мальчик опрокинул на себя горячий чайник в Ангарске Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приангарье дважды за неделю зарегистировали несчастные случаи с маленькими детьми, которые привели к серьезным ожогам. Накануне, 14 сентября, в Ангарске малыш в возрасте 1 год и 1 месяц заполз на кухню, когда его мама готовила обед. Мальчик схватил провод удлинителя, к которому был подключен горячий чайник, и потянул его на себя. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате опрокидывания прибора, горячая вода попала на малыша. Пострадавший был госпитализирован в медучреждение и находится под наблюдением врачей, - рассказали в ведомстве.

Прокуратура начала проверку по данному факту. Будет дана оценка исполнению законодательства в сфере семейного благополучия, а также причинам и условиям произошедшего.

Напомним, ранее стало известно о пострадавшем из-за опрокинутого чайника с кипятком 8-месячного мальчика из Черемхово. Всего с начала года ожоги в быту получили 13 детей.

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