Школьный поезд «Большая перемена» сделал остановку в Иркутске. Фото: правительство Иркутской области

200 школьников - победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» путешествуют из Санкт-Петербурга во Владивосток на поезде. Сегодня он прибыл в столицу Приангарья. Здесь ребят ждут экскурсии и знакомство с крупными научными центрами региона. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В Иркутске ребята познакомятся с достопримечательностями города, с людьми, со сверстниками, которые живут здесь. И обязательно побывают на Байкале, - рассказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

Это мероприяте проводится в рамках нового проекта «Российское движение детей и молодежи», созданного по поручению Президента России. Движение объединяет школьников, студентов, работающую молодежь.

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