9 лет колонии назначили бывшей сотруднице администрации Иркутска за крупную взятку Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутске суд вынес приговор бывшей чиновнице, признанной виновной в коррупционном преступлении. Как было установлено следствием, в апреле 2015 года экс-начальница управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации Иркутска допустила попустительство по службе за обещанную ей взятку в 1 миллион рублей. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и регионального СУ СК России.

- Она беспрепятственно согласовала представителю застройщика и подписала нужной датой проектную документацию на строительство многоквартирного жилого дома на улице Радищева, несмотря на имевшиеся препятствия и изменения градостроительного плана, - отметили в ведомствах.

Следователи СК при взаимодействии сотрудников ОЭБиПК МУ МВД России "Иркутское" выяснили, что в июне 2015 года с сыном подсудимой был заключен договор переступки права на однокомнатную квартиру стоимостью 1,2 миллиона рублей в строящемся жилом доме. При этом мужчина не знал, что недвижимость передается в качестве взятки. Также застройщик передал экс-чиновнице документы, подтверждающие то, что деньги были внесены в кассу предприятия.

Суд приговорил 48-летнюю женщину к 9 годам в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере свыше 2,3 миллионов рублей, с лишением права занимать определенные должности сроком на 6 лет.

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