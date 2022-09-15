Появилось видео с предполагаемой виновницей ДТП с машиной скорой помощи в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

"Откуда они вообще ехали в 7 утра?" - искренне удивляется 31-летняя женщина, попавшая в аварию с каретой скорой помощи 15 сентября в Братске. В момент ДТП она была за рулем Audi Q3. По предврительной информации, иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с машиной экстренной службы, в салоне которой находились водитель и два фельдшера. Видео с комментарием автомобилистки опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения она отказалась. За это ей грозит ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет, - рассказали в ведомстве.

К счастью, в аварии серьезных травм никто не получил. Полицейские продолжают устанавливать причины и обстоятельства ДТП.

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