В горах Южного Прибайкалья 16 сентября выпадет мокрый снег с дождем

В Иркутске тоже пройдут дожди Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В МЧС Иркутской области предупредили местное население и гостей региона о надвигающейся непогоде. Синоптики спрогнозировали дождь с мокрым снегом в горах Южного Прибайкалья.

- По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 сентября местами в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья ожидаются сильные дожди с мокрым снегом. Сотрудники МЧС России напоминают о необходимости учитывать неблагоприятный прогноз погоды при планировании поездок на дальние расстояния и туристических маршрутов, - сказано в сообщении ведомства.

А в самом Иркутске 16 сентября может пройти маленький дождик без снега, средняя скорость ветра около 10 метров в секунду, а столбики термометров днем поднимутся до +13 градусов.

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