Размытую дождями дорогу Усть-Кут - Уоян должны восстановить к 20 сентября

Фото: министерство дорожного хозяйства и транспорта Иркутской области

В министерстве транспорта Иркутской области сообщили, что сейчас по дороге Усть-Кут - Уоян ограничена пропускная способность из-за ее печального состояния. Дорога представляет собой сплошное месиво из грязи, по которой невозможно проехать. Автомобили могут банально застрять. Сейчас сотрудники работают над восстановлением дороги. Экскаватором делают так называемые проколы валов на обочине, чтобы вода, которая задержалась внутри дороги, вышла. Позже особо проблемные участки должны засыпать щебенкой.

- На участках 29-30 км, 46-47 км имелось затруднение в движении одноосных большегрузов и легковых автомобилей. Силами подрядной организации оказывалась помощь большегрузам в проезде 2 автомашин "Урал", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас на дороге действует временный пункт контроля веса и габаритов автомобилей. С 14 сентября запретили проезд в этом направлении для грузовиков весом более 3,5 тонн. Ограничения будут действовать до 20 сентября.

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