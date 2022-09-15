«Ростелеком» в Иркутской области обеспечил связью избирательные участки. Фото: Избирательная комиссия Иркутской области

«Ростелеком» в Иркутской области обеспечил телефонной связью избирательные участки и помещения территориальных избирательных комиссий Приангарья в единый день голосования — 11 сентября 2022 года.

Жители области выбирали мэров в Жигаловском, Тулунском, Слюдянском, Усольском, Катангском, районах, а также глав городов: Шелехова, Нижнеудинска, Железногорска-Илимского. Кроме того, избиратели голосовали закандидатов в депутаты дум Жигаловского, Усольского и Бодайбинского районов, Саянска, Усолья-Сибирского и Бодайбо.

«“Ростелеком” традиционно предоставляет техническую инфраструктуру для организации голосования. День выборов наши специалисты работали в усиленном режиме: осуществляли круглосуточную техническую поддержку и вели мониторинг работоспособности системы, — подчеркнул директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. — Процесс голосования прошел на высоком уровне и без сбоев».

«Наш давний партнер, компания “Ростелеком”, своевременно и качественно предоставила связь на участковых и территориальных комиссиях. Выборы в регионе прошли спокойно. Мы признательны оператору за профессионализм и надеемся на дальнейшее сотрудничество», — подчеркнул председатель избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев.

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