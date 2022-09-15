Житель Иркутской области попадет в колонию на 1,5 года за незаконную вырубку лесов

Мужчина нанял лесоруба, который не знал, что нарушает закон Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Чунский районный суд вынес приговор 56-летнему местному жителю по делу о незаконной рубке леса в особо крупных размерах. Мужчина нанял лесоруба, чтобы тот заготавливал ему дерево, а обвиняемый его продавал. При этом рабочий не знал, что нарушает законодательство. Вырубку производили еще в июне 2020 года, только сейчас завершили расследование. Об этом сообщает прокуратура и МВД Иркутской области.

- Объем заготовленных противоправным способом деревьев породы "сосна" превысил 100 кубометров. Ущерб составил почти 900 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

В итоге суд постановил, что мужчина проведет 1,5 года в колонии общего режима, а также выплатит штраф в размере 750 тысяч рублей в качестве компенсации государству. Приговор в законную силу еще не вступил, обвиняемый может подать апелляцию.

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