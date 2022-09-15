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Происшествия15 сентября 2022 8:24

Житель Иркутской области попадет в колонию на 1,5 года за незаконную вырубку лесов

Также суд назначил ему огромный штраф
Дарья БОЛЕСОВА
Мужчина нанял лесоруба, который не знал, что нарушает закон

Мужчина нанял лесоруба, который не знал, что нарушает закон

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Чунский районный суд вынес приговор 56-летнему местному жителю по делу о незаконной рубке леса в особо крупных размерах. Мужчина нанял лесоруба, чтобы тот заготавливал ему дерево, а обвиняемый его продавал. При этом рабочий не знал, что нарушает законодательство. Вырубку производили еще в июне 2020 года, только сейчас завершили расследование. Об этом сообщает прокуратура и МВД Иркутской области.

- Объем заготовленных противоправным способом деревьев породы "сосна" превысил 100 кубометров. Ущерб составил почти 900 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

В итоге суд постановил, что мужчина проведет 1,5 года в колонии общего режима, а также выплатит штраф в размере 750 тысяч рублей в качестве компенсации государству. Приговор в законную силу еще не вступил, обвиняемый может подать апелляцию.

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