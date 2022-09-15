Отключение горячей воды в Иркутске с 16 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение горячей воды в Иркутске с 16 сентября затронет жителей трех округов города. Горячей воды не будет всего в несколько десятках домов, его нельзя назвать массовым. При этом в некоторых округах воды не будет только ночью.

Отключение горячей воды в Иркутске с 16 сентября

Отключение продлится до 19 сентября включительно. Причиной стали плановые ремонтные работы на тепловых сетях. Операторов городских теплосетей подробно рассказал, где будут проводить ремонт:

- В Свердловском округе проведем ремонт тепловой сети по улице 4-ой Железнодорожной, 14а и ремонт тепломеханического оборудования на перекачивающей насосной станции. В Октябрьском округе проведем ремонт тепловой сети по улице Ширямова, 12а/1. В некоторых домах Свердловского и Октябрьского округов будут снижены параметры давления и температуры теплоносителя. В домах с закрытой системой теплоснабжения возможно отсутствие горячей воды. В Правобережном округе проведем ремонт тепловой сети по улице Желябова, 3.

Отключение горячей воды в Иркутске с 16 сентября в итоге пройдет в Свердловском, Октябрьском и Правобережном округах.