Объем выплат по соцконтрактам в Иркутской области увеличили до 350 тысяч рублей

С начала года заключили 6,5 тысячи контрактов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области подписали документ, согласно которому увеличен размер выплаты по социальному контракту на развитие малого бизнеса и ведения личного подсобного хозяйства. Льгота распространяется на тех, кто подписал контракт с 1 июля 2022 года. Президент России Владимир Путин поручил внести соответствующие изменения в госпрограмму "Социальная поддержка граждан". Об этом рассказали в правительстве Приангарья.

- Размер единовременной выплаты на ведение личного подсобного хозяйства составит 200 тыс. рублей, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности – 350 тыс. рублей, - рассказали об изменениях в пресс-службе.

Напомним, лидерами по количеству заключенных соцконтрактов стали Иркутск, Братск и Ангарск. С начала 2022 года их общее число составило более 6,5 тысячи.

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