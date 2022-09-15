В Иркутске в пяти общеобразовательных школах модернизировали пищевые блоки

В следующем году средства направят еще в четыре учреждения
Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска
В администрации Иркутска отчитались о работе по модернизации пищевых блоков в общеобразовательных школах. На год из городской казны выделили средства на ремонт и закупку оборудования в школьные столовые и кухни. В 2022 году работы провели в пяти учреждениях, в следующем планируют модернизировать еще четыре школы.
- Мы проводим ремонты, замену электрических, водопроводных и канализационных сетей, закупаем необходимое оборудование и мебель. В прошлом году за счет средств областного и городского бюджетов приобрели технологическое оборудование для пищеблоков 65 школ и детских садов, - заявил мэр города Руслан Болотов.
Ремонт и переоборудование провели в школах № 32, 76, 28 и 29. В следующем году средства направят на восстановительные работы в учреждениях № 6, 21, 32 и 35.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Иркутской области обнаружили останки 25 древних рыб юрского периода
Археологи пока не могут сказать, какой это конкретный вид рыб (подробнее)