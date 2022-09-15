15 сентября в Иркутске стартовал первый этап отопительного сезона

Иркутяне долго ждали, когда включат отопление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В администрации Иркутска сообщили, что с 15 сентября начался первый этап отопительного сезона. Это значит, что топить будут не все объекты сразу. Сначала тепло дадут в различные учреждения - больницы, школы, детсады и т.д. Многоквартирные дома подключат чуть позднее. Подобное поэтапное включение тепла позволяет избежать аварий на теплосетях.

В многоэтажках отопление обычно включают согласно плану управляющей компании. Но если в доме сильно холодно, и жители квартир этим недовольны, они могут обратиться сразу к управляющей для досрочного включения отопления.

- Для этого необходимо подать заявление от старшего по дому или совета дома. Если жители хотят подключить батареи позже, необходимо направить в управляющую компанию решение общего собрания собственников. На основании протокола собрания может быть произведен перерасчет оплаты за отопление, - рассказали в мэрии.

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