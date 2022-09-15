В Иркутске для участников СВО открыли отделение реабилитации в клинике РЖД

Фото: министерство здравоохранения Иркутской области

В министерстве здравоохранения Иркутской области сообщили, что в областном центре открыли отделение реабилитации для участников специальной военной операции, которые не являются военнослужащими. Лечение будут проводить в клинической больнице "РЖД-Медицина". В основном у демобилизованных участников СВО поврежден опорно-двигательный аппарат.

- Поэтому с учётом богатого опыта работы медучреждения по направлению травматологии и необходимой для реабилитации пациентов материально-технической базы, решили организовать работу на базе клинической больницы РЖД. Помимо пациентов с травмами скелетно-мышечной системы, будут оказывать помощь тем, у кого поражена центральная и периферическая нервная система и проводить психологическую реабилитацию, - рассказал и.о. министра здравоохранения Приангарья Алексей Шелехов.

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