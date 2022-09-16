Какой будет погода в Иркутске 16 сентября, рассказали синоптики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Иркутске 16 сентября принесет горожанам и дождь, и ветер до 12 м/с, а еще осеннюю прохладу. Сегодня сибирякам уж точно понадобятся теплые вещи и зонты. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 16 сентября

- Погода в Иркутске 16 сентября: в городе переменная облачность, дует северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, ждем слабый дождь, - говорят метеорологи. – Днем показатели уличных термометров достигнут +11…+13 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – составляет 725 миллиметров ртутного столба. Кстати, самым теплым день 16 сентября был в 2012 году, тогда солнышко пригревало до +25, а самым холодным в 1999-ом, тогда похолодало до -3.

Погода в Иркутской области 16 сентября ожидается переменная облачность, выпадут дожди, сильные осадки – дождь с мокрым снегом – в горах Хамар-Дабана, подует ветер с порывами до 14 м/с, а столбики уличных термометров покажут днем +11…+16, при натекании облаков похолодает до +2…+7.

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