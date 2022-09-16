Первый этап благоустройства в парке Комсомольский завершен в Иркутске. Фото: администрации города Иркутска

Тропинки, зоны отдыха, плитка на тротуарах, скамьи, урны и новое освещение – в Иркутске завершился первый этап благоустройства в парке Комсомольский. Также там уже смонтирована детская площадка с резиновым «полом». Благоустроено более трех гектаров. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Впереди еще два этапа благоустройства. В парке появится аллея в виде взлетной полосы. Она в целом будет выполнена в авиационной тематике, появятся интересные объекту искусства – малые архитектурные формы.

- В плане парка также есть спортивные площадки, скейтпарк, площадка для выгула собак, - говорят в мэрии.

Напомним, благоустройства парка Комсомольский началось в рамках программы «Формирование городской среды». План обустройства этого общественного пространства стал одним из победителей во время голосования за объекты для обустройства. За него отдали голос почти 10 тысяч человек.

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