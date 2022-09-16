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Общество16 сентября 2022 2:28

Выбило окна и двери. В одной из квартир Иркутска взорвался водонагреватель

Водонагреватель взорвался в одной из квартир Иркутска ночью 16 сентября
Мария КНЯЗЕВА
Так теперь выглядит ванная комната

Так теперь выглядит ванная комната

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Около четырех утра в экстренные службы города начали раздаваться звонки от испуганных жителей микрорайона Первомайский в Иркутске. В ночи они услышали сильный хлопок. В одной из квартир многоэтажного дома взорвался водонагреватель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В квартире на втором этаже пятиэтажного кирпичного дома в м-не Первомайский произошла разгерметизация водонагревателя в ванной комнате, - говорят в региональном МЧС. – Первые сообщения были в 03.57.

На место сразу же выехали спасатели. Представшая взглядам картина была ужасна – полная разруха. Волной выбило окна в квартире, вынесло межкомнатные двери, перегородка в ванной комнате из кирпичей разлетелась.

- Жильцы квартиры, как и соседи, не пострадали, но само жилье, можно сказать, пришло в негодность, - говорят спасатели. - Там жила семья из трех человек. В мэрии города рассмотрят вопрос об их расселении.

Возможно, после проведения экспертизы и ремонта, квартира снова станет доступна, так как несущие стены не повреждены.

Волной в квартире вынесло окна и двери

Волной в квартире вынесло окна и двери

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Окна выбило после разгерметизации водонагревателя в одной из квартир Иркутска

Окна выбило после разгерметизации водонагревателя в одной из квартир Иркутска

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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