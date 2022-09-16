Выяснилось, где живут самые разговорчивые жители области. Фото предоставлено компанией.

Жители Иркутской области стали чаще, но меньше разговаривать друг с другом по мобильному телефону. Аналитики МегаФона зафиксировали рост числа звонков на 17% с начала года. При этом сами диалоги стали короче – сейчас они длятся в среднем около двух минут.

Наиболее общительными среди небольших населённых пунктов Иркутской области оказались поселки Новоилимск и Березняки. Здесь в среднем на абонента приходится наибольшее число минут в месяц. В топ самых разговорчивых локаций также попали Леонова, Суворовский, Семигорск, Талая и Новостройка.

Среди крупных городов пальму первенства по этому показателю держит Иркутск. За ним следуют Братск, Ангарск, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское, Усть-Кут и Нижнеудинск.

С начала года абоненты МегаФона также стали чаще звонить с помощью современной технологии VoLTE – уже порядка 60% разговоров жители области проводят в сетях четвертого поколения. Сервис Voice over LTE позволяет совершать вызовы, не прерывая интернет-сессию в 4G, это значит, что скачивать видео на высоких скоростях, читать почту и соцсети можно даже во время беседы. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос звучит чисто и естественно.

«В Иркутской области абоненты МегаФона с интересом осваивают цифровые сервисы, голосовые звонки в VoLTE не стали исключением. Услуга востребована у пользователей современных смартфонов, а покрытие сети оператора позволяет разговаривать в 4Gво многих населенных пунктах региона. Мы продолжаем увеличивать доступность технологий как в городах, так и в небольших поселках, селах, деревнях. Только в этом году в зону модернизации попали свыше 90 локаций Иркутской области. При этом сеть 4G МегаФона впервые была запущена в населенных пунктах Ялга, Харанцы, Солзан», – комментирует Егор Белый, директор МегаФона в Иркутской области.