Гастроли Московского театра кукол открылись в Иркутске. Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области

Спектакли на суд иркутских зрителей представит Московский театр кукол. В областном центре начались гастроли столичных артистов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Показы продлятся до 18 сентября, выступления Московского театра кукол проходят в рамках федеральной программы «Большие гастроли», - говорят в минкульте региона. – Благодаря этой программе Иркутский областной театр кукол «Аистенок» поедет с гастролями в конце сентября в Московском театре кукол.

Произойдет такой культурный обмен. Артисты посмотрят на новые методы работы, а также как сохраняются театральные традиции. Иркутские кукольники в промежуток с 22 по 25 сентября покажут в столице четыре постановки.

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